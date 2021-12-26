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15:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин совершил погружение с аквалангом в Красное море

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram поделилась фото и видео с отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Во время каникул 52-летний специалист совершил погружение с аквалангом в Красное море.

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Дарья также поделилась снимком, сделанном на яхте.

«Отдых от детей возможен только в нейтральных водах», — подписано фото.

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Напомним, 24 марта сборная России примет участие в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 против сборной Польши. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». В случае победы российская команда сыграет в финале с победителем встречи Швеция — Чехия.

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