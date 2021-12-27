Аршавин оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира-2022

По его мнению, в первом сопернике российской сборной — Польше — нет ничего особенного. Отдельно Аршавин отметил тот факт, что команда Валерия Карпина будет играть дома. «А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное — ими правильно распорядиться», — заявил футболист.