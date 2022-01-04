Перенесший остановку сердца Эриксен заявил, что планирует сыграть на ЧМ-2022 в Катаре
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца, рассказал о дальнейших планах.
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца, рассказал о дальнейших планах.
«Я хочу снова играть в футбол. С тех пор ничего не произошло, сердце было проверено всеми возможными способами. Врачи сказали “хорошо”. Все стабильно, поэтому я чувствую перед собой зеленый свет, чтобы снова иметь возможность играть в футбол.
Моя цель — чемпионат мира в Катаре. Если все пойдет как надо, то, конечно, я надеюсь поехать … Выберут ли меня — это уже другой разговор. В мыслях и мечтах только возвращение на поле. Боюсь ли снова упасть? Нисколько", — сказал Эриксен в интервью DR Sporten.
Напомним, что Эриксен пережил остановку сердца во время матча группового этапа Евро-2020 против Финляндии. Врачам удалось спасти его жизнь, но из «Интера» он ушел из-за запрета в Серии А игры с кардиостимулятором. Сейчас он тренируется с молодежной командой «Оденсе».