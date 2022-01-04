Перенесший остановку сердца Эриксен заявил, что планирует сыграть на ЧМ-2022 в Катаре

Фоторепортаж Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами

«Я хочу снова играть в футбол. С тех пор ничего не произошло, сердце было проверено всеми возможными способами. Врачи сказали “хорошо”. Все стабильно, поэтому я чувствую перед собой зеленый свет, чтобы снова иметь возможность играть в футбол.

Моя цель — чемпионат мира в Катаре. Если все пойдет как надо, то, конечно, я надеюсь поехать … Выберут ли меня — это уже другой разговор. В мыслях и мечтах только возвращение на поле. Боюсь ли снова упасть? Нисколько", — сказал Эриксен в интервью DR Sporten.