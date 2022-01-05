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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко может возглавить сборную Польши

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко претендует на пост наставника сборной Польши.

Польша
ДженоаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает кандидатуру украинского специалиста, информирует Przeglad Sportowy. Шансов переманить Шевченко мало, так как он только два месяца работает с «Дженоа» и вряд ли решит так быстро бросить проект в Италии, но польская федерация рассматривает вариант предложить генуэзцам выкуп контракта тренера. Также Шевченко могут пригласить уже по окончании сезона.

Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет со сборной России в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года. Ранее польскую национальную команду покинул португальский тренер Паулу Соуза. Он решил возглавить бразильский «Фламенго».

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