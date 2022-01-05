Шевченко может возглавить сборную Польши

Россия ближе к попаданию на ЧМ? Скандал в сборной Польши: почему там ушел главный тренер и кто его заменит

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает кандидатуру украинского специалиста, информирует Przeglad Sportowy. Шансов переманить Шевченко мало, так как он только два месяца работает с «Дженоа» и вряд ли решит так быстро бросить проект в Италии, но польская федерация рассматривает вариант предложить генуэзцам выкуп контракта тренера. Также Шевченко могут пригласить уже по окончании сезона.