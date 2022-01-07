«Карпин за все ответит». Файзулин — о невызове Дзюбы в сборную России
Экс-футболист сборной России Виктор Файзулин высказался о разногласиях между главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Экс-футболист сборной России Виктор Файзулин высказался о разногласиях между главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Карпин правильно сказал: если ты директор, с тебя должны спрашивать. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверило Карпину, то это его дело, кого ставить, кого вызывать. Карпин за все ответит. И если не получится, потом спросят с него. А если бы, да кабы… Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, а с Артемом Дзюбой или без него — без разницы», — сказал Файзулин.
Дзюба попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение национальной команды, сославшись на плохую форму. В дальнейшем тренер игрока не вызывал.
Сборная России завершила выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.