«Карпин за все ответит». Файзулин — о невызове Дзюбы в сборную России

«Карпин правильно сказал: если ты директор, с тебя должны спрашивать. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверило Карпину, то это его дело, кого ставить, кого вызывать. Карпин за все ответит. И если не получится, потом спросят с него. А если бы, да кабы… Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, а с Артемом Дзюбой или без него — без разницы», — сказал Файзулин.