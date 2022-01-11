Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши
Фабио Каннаваро не станет главным тренером сборной Польши.
ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Фабио Каннаваро не станет главным тренером сборной Польши.
После нескольких дней размышлений он решил отказаться от этого предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».
24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.