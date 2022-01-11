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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро не станет главным тренером сборной Польши.

ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

После нескольких дней размышлений он решил отказаться от этого предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Одной из причин отказа стал короткий срок для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022.

Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».

24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.

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