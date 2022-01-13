Клаудиньо и Малком не вызваны в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022
Пресс-служба сборной Бразилии объявила список футболистов, вызванных на матчи квалификации ЧМ-2022 против Эквадора (28 января) и Парагвая (1 февраля).
Пресс-служба сборной Бразилии объявила список футболистов, вызванных на матчи квалификации ЧМ-2022 против Эквадора (28 января) и Парагвая (1 февраля).
Отметим, что в сборную вновь не были вызваны полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Малком, которых в сентябре клуб отозвал из расположения национальной команды, что чуть не привело к запрету на их участие в матчах с «Ахматом» и «Челси».
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);.
Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тьяго Силва («Челси»);.
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруну Гимарайнш («Лион»), Жерсон («Марсель»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Лион»);.
Нападающие: Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Родриго («Реал»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Матеус Кунья («Атлетико»), Габриэл Барбоза («Фламенго»).