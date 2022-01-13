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18:41 (мск), источник: Sport24

Клаудиньо и Малком не вызваны в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Бразилии объявила список футболистов, вызванных на матчи квалификации ЧМ-2022 против Эквадора (28 января) и Парагвая (1 февраля).

Зенит
БразилияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: fc-zenit.ru

Отметим, что в сборную вновь не были вызваны полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Малком, которых в сентябре клуб отозвал из расположения национальной команды, что чуть не привело к запрету на их участие в матчах с «Ахматом» и «Челси».

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Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);.

Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тьяго Силва («Челси»);.

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруну Гимарайнш («Лион»), Жерсон («Марсель»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Лион»);.

Нападающие: Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Родриго («Реал»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Матеус Кунья («Атлетико»), Габриэл Барбоза («Фламенго»).

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