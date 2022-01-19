Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят $ 11 — вдвое дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018

Для иностранных фанатов минимальная цена составит $ 69, что на треть дешевле, чем на ЧМ-2018 в России ($ 105), информирует Associated Press. Это билеты третьей категории.

Самые дешёвые билеты четвёртой категории, которые будут доступны только жителям Катара, будут стоить $ 11 — в два раза дешевле, чем было для россиян на ЧМ-2018.

Отмечается, что билеты на чемпионат мира в Катаре будут самыми дешёвыми со времён ЧМ-1986 в Мексике.