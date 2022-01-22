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13:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин ответил на вопрос о вероятности возвращения Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной.

— Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом.

— Вероятность его вызова существует?

—Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков.

— Следующая игра здесь у «Зенита», потом у «Спартака».

— Да, сегодня «Зенит», на него попаду.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года, после того как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды. Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.

В декабре 2021 года Дзюба заявил, что готов «сделать шаг навстречу» и рассмотреть возможность возвращения в национальную команду.

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