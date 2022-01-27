Иран обыграл Ирак и вышел на ЧМ-2022
Сборная Ирана победила команду Ирака (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Благодаря этой победе иранцы гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата мира.
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ИракОтбор ЧМ: таблица и календарь
Сборная Ирана победила команду Ирака (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Благодаря этой победе иранцы гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата мира.
Единственный мяч на 48-й минуте забил Мехди Тареми. Форвард «Зенита» Сердар Азмун за иранцев в этом матче не играл. Ранее в «Зените» сообщили, что это произошло из-за нарушения установленных сроков вызова.
Этот матч стал первым в Иране за три года, на который были допущены женщины.
Иран набрал 19 очков и лидирует в группе А. Команда уже точно не опустится ниже второго места, что гарантирует ей путевку в финальный турнир. У Ирака четыре очка и пятая позиция.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.