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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иран обыграл Ирак и вышел на ЧМ-2022

Сборная Ирана победила команду Ирака (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Благодаря этой победе иранцы гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата мира.

Иран
ИракОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Единственный мяч на 48-й минуте забил Мехди Тареми. Форвард «Зенита» Сердар Азмун за иранцев в этом матче не играл. Ранее в «Зените» сообщили, что это произошло из-за нарушения установленных сроков вызова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот матч стал первым в Иране за три года, на который были допущены женщины.

Иран набрал 19 очков и лидирует в группе А. Команда уже точно не опустится ниже второго места, что гарантирует ей путевку в финальный турнир. У Ирака четыре очка и пятая позиция.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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