Иран обыграл Ирак и вышел на ЧМ-2022

Единственный мяч на 48-й минуте забил Мехди Тареми. Форвард «Зенита» Сердар Азмун за иранцев в этом матче не играл. Ранее в «Зените» сообщили, что это произошло из-за нарушения установленных сроков вызова.

Этот матч стал первым в Иране за три года, на который были допущены женщины.

Иран набрал 19 очков и лидирует в группе А. Команда уже точно не опустится ниже второго места, что гарантирует ей путевку в финальный турнир. У Ирака четыре очка и пятая позиция.