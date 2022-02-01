«Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль». Ордец о матче в стыках ЧМ-2022

— Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?

— Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

— Как бы сыграли?

— Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.