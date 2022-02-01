«Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль». Ордец о матче в стыках ЧМ-2022
Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец высказался на тему того, как могли бы сыграть Украина и Россия в стыковых матчах ЧМ-2022.
Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец высказался на тему того, как могли бы сыграть Украина и Россия в стыковых матчах ЧМ-2022.
— Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?
— Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.
— Как бы сыграли?
— Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.
У Шевченко очень сильный штаб — мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России. Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится, — сказал Ордец.