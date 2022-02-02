Сборная России по футболу поздравила Валерия Карпина с днем рождения

«С днем рождения, Валерий Георгиевич! Поздравляем нашего главного тренера и желаем крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия и успехов в работе со сборной!» — говорится в публикации в официальном Twitter российской сборной.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла в стыковой турнир за право участвовать в чемпионате мира.