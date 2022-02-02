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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России по футболу поздравила Валерия Карпина с днем рождения

Сборная России по футболу поздравила главного тренера национальной команды Валерия Карпина с днем рождения.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«С днем рождения, Валерий Георгиевич! Поздравляем нашего главного тренера и желаем крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия и успехов в работе со сборной!» — говорится в публикации в официальном Twitter российской сборной.

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Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла в стыковой турнир за право участвовать в чемпионате мира.

В полуфинале стыкового турнира Россия на своем поле сыграет с Польшей. Матч запланирован на 24 марта и должен пройти на стадионе «Лужники». В случае победы россияне выйдут в финал стыкового турнира, где встретятся с победителем матча Швеция — Чехия.

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