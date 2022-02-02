Сборная России сыграет стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей на стадионе «Динамо»
Сборная России по футболу проведёт стыковой матч ЧМ-2022 против Польши на столичном стадионе «Динамо», сообщает пресс-служба РФС.
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Сборная России по футболу проведёт стыковой матч ЧМ-2022 против Польши на столичном стадионе «Динамо», сообщает пресс-служба РФС.
«Перенос игры на “Динамо” позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки», — заявил генсек РФС Александр Алаев.
Напомним, встреча Россия — Польша состоится 24 марта. В случае победы, наша команда сразится за выход на ЧМ-2022 с победителем пары Чехия — Швеция. Обе встречи примет стадион «Динамо».