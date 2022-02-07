Великобритания и Ирландия отказались от заявки на ЧМ ради чемпионата Европы

«Пять ассоциаций (Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландия) решили сосредоточиться исключительно на официальной заявке на проведение Евро-2028 и договорились не подавать заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Проведение Евро обеспечивает аналогичную отдачу от инвестиций, поскольку европейский турнир требует гораздо меньших затрат, а потенциальные преимущества реализуются быстрее», — говорится в заявлении.

«Мы верим, что Великобритания и Ирландия могут предложить УЕФА и европейскому футболу что-то особенное в 2028 году — компактное и уникальное пятистороннее сотрудничество, которое подарит отличный опыт командам и болельщикам», — сказано в сообщении.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Великобритания и Ирландия откажутся от подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, так как рискуют столкнуться с целым рядом проблем, главная из которых — серьезная конкуренция со стороны совместной заявки Испании и Португалии, а также южноамериканских стран, которые будут отмечать 100-летие со дня проведения в Уругвае первого в истории мирового первенства.