Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
6.02
Бетис
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
6.02
Ювентус
Верона
20
Футбол. Зарубежный
6.02
Лилль
ПСЖ
15
Футбол. Зарубежный
6.02
Реал
Гранада
10
Все события
Фоторепортажи
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Великобритания и Ирландия отказались от заявки на ЧМ ради чемпионата Европы

Великобритания и Ирландия приняли решение отказаться от плана подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года и сосредоточиться на заявке на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Наверх
Источник: AP 2021

Решение было принято по итогам «анализа экономических последствий, политического футбольного ландшафта и вероятных затрат на проведение крупных международных турниров».

«Пять ассоциаций (Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландия) решили сосредоточиться исключительно на официальной заявке на проведение Евро-2028 и договорились не подавать заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Проведение Евро обеспечивает аналогичную отдачу от инвестиций, поскольку европейский турнир требует гораздо меньших затрат, а потенциальные преимущества реализуются быстрее», — говорится в заявлении.

«Мы верим, что Великобритания и Ирландия могут предложить УЕФА и европейскому футболу что-то особенное в 2028 году — компактное и уникальное пятистороннее сотрудничество, которое подарит отличный опыт командам и болельщикам», — сказано в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Великобритания и Ирландия откажутся от подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, так как рискуют столкнуться с целым рядом проблем, главная из которых — серьезная конкуренция со стороны совместной заявки Испании и Португалии, а также южноамериканских стран, которые будут отмечать 100-летие со дня проведения в Уругвае первого в истории мирового первенства.

 Топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь