Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных команд. Список доступен на сайте организации.
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных команд. Список доступен на сайте организации.
Лидерами рейтинга футбольных сборных остаются Бельгия, Бразилия и Франция. На четвертое место поднялась национальная команда Аргентины.
Россияне не сумели напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Команде Валерия Карпина необходимо преодолеть стыковые матчи. Игра против сборной Польши пройдет 24 марта.
В 1996 году сборная России поднялась на третью строчку рейтинга ФИФА, что стало лучшим результатом в ее истории. Худший показатель национальной команды — 70-е место в июне 2018-го.