Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Лидерами рейтинга футбольных сборных остаются Бельгия, Бразилия и Франция. На четвертое место поднялась национальная команда Аргентины.

Сборная России опустилась с 34-й на 35-ю строчку. Отечественную команду опережает в рейтинге Египет.

Россияне не сумели напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Команде Валерия Карпина необходимо преодолеть стыковые матчи. Игра против сборной Польши пройдет 24 марта.