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12:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных команд. Список доступен на сайте организации.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Лидерами рейтинга футбольных сборных остаются Бельгия, Бразилия и Франция. На четвертое место поднялась национальная команда Аргентины.

Сборная России опустилась с 34-й на 35-ю строчку. Отечественную команду опережает в рейтинге Египет.

Россияне не сумели напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Команде Валерия Карпина необходимо преодолеть стыковые матчи. Игра против сборной Польши пройдет 24 марта.

В 1996 году сборная России поднялась на третью строчку рейтинга ФИФА, что стало лучшим результатом в ее истории. Худший показатель национальной команды — 70-е место в июне 2018-го.

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