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15:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польский союз попросит УЕФА перенести из Москвы стыковой матч с Россией

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Польский футбольный союз намерен обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) c просьбой перенести стыковой матч за выход на чемпионат мира против команды России, сообщает польская газета Sport.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что подобное желание продиктовано ситуацией с признанием ДНР и ЛНР. Польская сторона считает, что «проведение матча в Москве может быть небезопасным». По информации источника, изменение места проведения встречи маловероятно. В то же время министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании провести матч «как минимум на нейтральной территории».

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ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00

Россия-Польша-

Ближайшие игры сборной России пройдут в марте в Москве, команда примет участие в турнире за выход в финальную часть чемпионата мира — 2022 в Катаре. В полуфинале мини-турнира команда Валерия Карпина сыграет со сборной Польши 24 марта, в случае победы встретится с сильнейшим в матче сборных Швеции и Чехии.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

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