Польский союз попросит УЕФА перенести из Москвы стыковой матч с Россией

Отмечается, что подобное желание продиктовано ситуацией с признанием ДНР и ЛНР. Польская сторона считает, что «проведение матча в Москве может быть небезопасным». По информации источника, изменение места проведения встречи маловероятно. В то же время министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании провести матч «как минимум на нейтральной территории».

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00 Россия - Польша -

Ближайшие игры сборной России пройдут в марте в Москве, команда примет участие в турнире за выход в финальную часть чемпионата мира — 2022 в Катаре. В полуфинале мини-турнира команда Валерия Карпина сыграет со сборной Польши 24 марта, в случае победы встретится с сильнейшим в матче сборных Швеции и Чехии.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.