Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта Польши: если бы всё зависело от меня, мы бы не поехали в Москву

Министр спорта Польши Камил Бортничук вновь высказался против проведения в Москве матча с командой России в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022.

Польша
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Бонек: призыв бойкотировать матч с Россией — это несерьёзно. Давайте не будем детьми

«Если бы всё зависело от меня, мы бы не поехали в Москву. Я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды. Но при этом я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут. Но в жизни есть более важные вещи. Мир важнее всего.

Я рассчитываю на поддержку министров спорта стран Евросоюза и Великобритании. В среду я направлю им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций и в отношении спорта. Я надеюсь, что наш голос будет услышан, потому что прошлое показало, что в Варшаве лучше понимают восточные дела, чем в столицах Западной Европы. Мы должны действовать», — цитирует Бортничука Interia.

Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче 24 марта в Москве. Победитель этого матча встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь