Польша, Швеция и Чехия отказываются приезжать в Москву на стыковые матчи ЧМ

Ранее президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон назвал немыслимым проведение в России стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Сборная России 24 марта должна сыграть в полуфинале с командой Польши в Москве. В случае выхода сборной России в финал, ее соперником станет победитель матча Швеция — Чехия.
«Все участники данного соглашения не рассматривают поездку в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечет за собой серьезные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф», — говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.