Польша, Швеция и Чехия отказываются приезжать в Москву на стыковые матчи ЧМ

Ранее президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон назвал немыслимым проведение в России стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Сборная России 24 марта должна сыграть в полуфинале с командой Польши в Москве. В случае выхода сборной России в финал, ее соперником станет победитель матча Швеция — Чехия.

«Все участники данного соглашения не рассматривают поездку в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечет за собой серьезные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф», — говорится в заявлении.