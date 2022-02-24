Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:45
Лацио
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Спарта П
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Шериф
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Рапид В
Все события
Фоторепортажи
8Дзюба и Малком забили два гола за три минуты, но «Зенит» проиграл «Бетису»
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польша, Швеция и Чехия отказываются приезжать в Москву на стыковые матчи ЧМ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сборные Польши, Швеции и Чехии не намерены проводить матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 на территории России, сообщается на сайте Польского футбольного союза совместно с футбольными федерациями Швеции и Чехии.

Польша
Россия
Швеция
ЧехияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон назвал немыслимым проведение в России стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Сборная России 24 марта должна сыграть в полуфинале с командой Польши в Москве. В случае выхода сборной России в финал, ее соперником станет победитель матча Швеция — Чехия.

«Все участники данного соглашения не рассматривают поездку в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечет за собой серьезные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф», — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

 В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США
Кто разбогател на Олимпиаде? Рейтинг самых больших призовых
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь