Польша отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022
Сборная Польши отказывается от игры со сборной России в стыках ЧМ-2022.
Польша
Россия
«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал в твиттере глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.