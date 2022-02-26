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12:08 (мск), источник: Sports.Ru

Польша отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Сборная Польши отказывается от игры со сборной России в стыках ЧМ-2022.

Польша
Россия
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Источник: РИА "Новости"
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«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал в твиттере глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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