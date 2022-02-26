Польша отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022

«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал в твиттере глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.