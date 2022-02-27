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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная Чехии по футболу отказалась играть с Россией в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Чехии по футболу отказалась от проведения возможного стыкового матча отбора чемпионата мира 2022 года против команды России. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза страны.

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РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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В организации заявили, что сборная Чехии ни в коем случае не будет участвовать в соревнованиях против России. Отмечается, что в данный момент ведутся переговоры с УЕФА и ФИФА.

26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Он назвал это единственно верным решением. Примеру поляков последовали и шведы.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши был запланирован на 24 марта. Пятью днями позднее победитель должен был поспорить за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.

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