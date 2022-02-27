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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Польша, Чехия и Швеция хотят добиться исключения России из отбора на ЧМ-2022

Министерство спорта Польши при поддержке коллег из Чехии и Швеции намерено добиться исключения России из квалификации на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Польша
Швеция
Чехия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Как информирует Przeglad Sportowy, министр спорта Польши Камил Бортничук в ближайшие дни встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Цель встречи — обсудить возможное исключение России из мирового футбольного первенства.

Независимо от того, как пройдёт встреча польского функционера с Инфантино, Чехия, Швеция и Польша всё равно составят официальное письмо с просьбой дисквалифицировать Россию на фоне происходящих в мире событий.

Ранее футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не собираются играть с Россией за право выхода на чемпионат мира 2022 года. Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция встретится с Чехией, а Россия должна сыграть с Польшей. Победители этих пар сойдутся в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.

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