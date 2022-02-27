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18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава Федерации футбола Франции: Россию надо отстранить от ЧМ в Катаре

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ высказался в пользу отстранения сборной России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре на фоне обострения российско-украинских отношений.

Франция
Польша
Россия
Чехия
Швеция
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Источник: Спорт РИА Новости

По словам чиновника, он еще не обсуждал возможное отстранение России от турнира с главами футбольных федераций других стран, но отметил, что поддержит решение об отстранении.

«Я склоняюсь к тому, чтобы исключить Россию из (числа участников) следующего чемпионата мира. Обычно я считаю, что спорт должен мирить людей и снимать напряжение в мире. Но все зашло так далеко, что мир спорта и мир футбола не должны оставаться нейтральными. Я не буду возражать против исключения России, — заявил Ле Граэ, которого цитирует le Parisien. — Мы не можем оставаться нейтральными перед всем этим. Я думаю, что мы скорее станем свидетелями единой и символичной реакции футбольного мира».

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Сборная России должна 24 марта сыграть со сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии.

Ранее на этой неделе сборные Польши, Швеции и Чехии отказались от проведения стыкового матча против команды России из-за ситуации на Украине. В воскресенье в СМИ появилась информация, что сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить российскую команду из стыковых матчей за выход на чемпионат мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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