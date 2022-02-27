Глава Федерации футбола Франции: Россию надо отстранить от ЧМ в Катаре

По словам чиновника, он еще не обсуждал возможное отстранение России от турнира с главами футбольных федераций других стран, но отметил, что поддержит решение об отстранении.

«Я склоняюсь к тому, чтобы исключить Россию из (числа участников) следующего чемпионата мира. Обычно я считаю, что спорт должен мирить людей и снимать напряжение в мире. Но все зашло так далеко, что мир спорта и мир футбола не должны оставаться нейтральными. Я не буду возражать против исключения России, — заявил Ле Граэ, которого цитирует le Parisien. — Мы не можем оставаться нейтральными перед всем этим. Я думаю, что мы скорее станем свидетелями единой и символичной реакции футбольного мира».

Сборная России должна 24 марта сыграть со сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии.

Ранее на этой неделе сборные Польши, Швеции и Чехии отказались от проведения стыкового матча против команды России из-за ситуации на Украине. В воскресенье в СМИ появилась информация, что сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить российскую команду из стыковых матчей за выход на чемпионат мира.