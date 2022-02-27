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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС выступил с заявлением после отказа Польши играть стыковой матч ЧМ-2022

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) не видит правовых оснований для отмены стыковых матчей сборной России в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает служба коммуникаций РФС.

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ШвецияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве. Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция — Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории Российской Федерации с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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