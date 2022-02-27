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22:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

ТАСС, 27 февраля. Сборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве команды Российского футбольного союза, в матчах с ее участием не будут использоваться флаг и гимн страны. Об этом говорится в заявлении ФИФА.

Россия
Польша
Чехия
ШвецияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Домашние матчи команд РФС будут проводиться на нейтральных полях. Наложенные санкции будут действовать до дальнейшего уведомления.

«ФИФА продолжит постоянный диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК), Союзом европейских футбольных ассоциациях (УЕФА) и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — говорится в заявлении.

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Сборная России в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года должна сыграть против команды Польши 24 марта, игра должна была состояться в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция — Чехия.

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с российской командой. «ФИФА приняла к сведению позиции Польского футбольного союза, Футбольной ассоциации Чехии и Шведской футбольной ассоциации и уже вступила в диалог с этими федерациями. ФИФА будет оставаться в тесном контакте с организациями, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», — отмечается в заявлении.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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