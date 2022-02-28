Глава Польского футбольного союза назвал позорным решение ФИФА по сборной России

«Из-за позорного решения ФИФА Польская футбольная федерация сегодня разослала письмо всем федерациям Европы. Мы представили нашу позицию и призвали их встать на нашу сторону. Ведь только вместе мы будем сильны», — написал Кулеша в своём «твиттере».

Ранее Кулеша объявил, что сборная Польши по-прежнему отказывается играть с Россией, несмотря на заявления ФИФА.