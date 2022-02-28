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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швейцарии отказалась проводить футбольные матчи с Россией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сборная Швейцарии не намерена проводить матчи против команды России до особого распоряжения, сообщается на сайте Швейцарского футбольного союза.

Швейцария
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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В воскресенье ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине на территории РФ не будут проводиться футбольные матчи сборных, а сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле без зрителей. Также федерация запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза (РФС). ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции, отказавшихся от игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года и ведет с ними диалог. Согласно заявлению ФИФА, организация продолжит диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной России от соревнований.

«Швейцарский футбольный союз осуждает нападение России на Украину, которое не только грубо нарушает международное право, но и универсальные ценности футбола, такие как поощрение дружеских отношений, пропагандируемых в уставе ФИФА. Мы беспокоимся о пострадавших в Украине, особенно об Украинской футбольной ассоциации и всех ее членах», — говорится в заявлении.

В союзе отмечают, что в знак солидарности с футбольными ассоциациями Польши, Швеции и Чехии, сборная Швейцарии не будет проводить до дальнейшего уведомления какие-либо матчи против сборной России, данное решение может распространиться и на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы — 2022 в Англии.

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