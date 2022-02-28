Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Рубин
Футбол. Зарубежный
22:50
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Кадис
Футбол. Зарубежный
27.02
Лион
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Лацио
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
27.02
Барселона
Атлетик
40
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
16:49 (мск), источник: Sports.Ru

Ирландия отказалась от матчей с Россией

Сборная Ирландии отказалась от матчей против России. Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) выступила с заявлением в связи с ситуацией на Украине.

Ирландия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления. В знак солидарности “Авива-Стэдиум” [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага», — говорится в заявлении FAI.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь