Ирландия отказалась от матчей с Россией

«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления. В знак солидарности “Авива-Стэдиум” [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага», — говорится в заявлении FAI.