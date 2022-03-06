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12:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что ждет Россию в рейтинге ФИФА, если сборная лишится футбола на год?

Разбираемся в ситуации.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

ФИФА и УЕФА на этой неделе отстранили сборную России от международных соревнований. РФС обратился в CAS с требованием признать эти решения незаконными. Если Спортивный арбитражный суд в Лозанне не поддержит обращение Российского футбольного союза, то наша команда не сыграет в стыковых матчах чемпионата мира-2022, а также не примет участие в новом розыгрыше Лиге наций. Что тогда ждет нас с точки зрения рейтингов сборных и как это скажется в будущем?

Рейтинг ФИФА

Сейчас Россия с 1493 очками занимает в рейтинге ФИФА 35-е место. На первой позиции с 1828 баллами Бельгия. С 2018 года рейтинг ФИФА считается по формуле, в которой имеют значение рейтинг команды до матча, коэффициент важности игры (например, товарищеские встречи оцениваются в 5−10, а матчи чемпионата мира — в 50−60), сам результат, а также так называемый ожидаемый результат (он вычисляется еще по одной формуле, в которой на первый план выходит разность рейтингов сборных до матча). Более подробно про подсчеты можно прочитать здесь.

Допустим, что Россия в этом году больше не проведет ни одной официальной игры. До 2018 года при другой, ранее действовавшей и менее грамотной формуле подсчета это моментально обрушило бы наш рейтинг. Так случилось до ЧМ-2018, когда мы не участвовали в отборочном турнире и никаким образом не могли возместить рейтинговые потери от этого. Сейчас ситуация иная.

Рейтинг России никак не поменяется: число баллов останется таким же, поскольку нет зависимости от числа матчей. У нас так же будет 1493 балла.
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С местом в рейтинге чуть по-другому. Те, кто идет позади нас и сильно выступит в Лиге наций и на чемпионате мира, могут обойти российскую сборную. Однако здесь не действует принцип обычной турнирной таблицы, так как пока одна выигрывающая часть команд будет набирать очки и обгонять нас, другая проигрывающая — терять баллы и падать ниже.

Гипотетически Россия вообще может не упасть в рейтинге: предсказать, какие именно сборные будут успешны, невозможно. Год назад с 1493 очками мы занимали бы 30-е место, два года назад — 31-е, три — 28-е. Так что если не случится, что ближайшие полгода выйдут удачными для команд с позиций чуть ниже нас, а неудачными для тех, кто далеко впереди, то вряд ли Россия выпадет из четвертого десятка.

Еще один важный момент: рейтинг ФИФА имеет значение для отборочного турнира ЧМ-2026, но до его жеребьевки еще более двух лет.

Европейский рейтинг

Более непонятная ситуация с рейтингом европейских сборных, который считается по итогам Лиги наций. Сейчас Россия занимает в нем 24-е место — летом и осенью она должна выступать в Лиге В внутри этого турнира.

И эти результаты будут иметь значение для жеребьевки следующей Лиги наций (сезон-2024/25) и отборочного турнира Евро-2024 (пройдет в 2023 году).

Что будет, если Россия так и не получит допуск к Лиге наций этого года, но сыграет в отборе Евро? С учетом беспрецедентного решения по отстранению нашей сборной непонятно, как будет посчитан ее рейтинг. Он останется тем же или нам засчитают поражения и переведут в Лигу С? Последнее откинет нас из топ-32 рейтинга в четвертую корзину при жеребьевке чемпионата Европы. Ответов пока нет. Ждем решения CAS.

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