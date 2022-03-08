Россия всё же поборется за выход на чемпионат мира? Почему ещё можно в это верить
В Польше пишут, что возможен перенос стыков на лето.
В Польше пишут, что возможен перенос стыков на лето.
ФИФА и УЕФА ранее приняли совместное решение, что ни российские клубы (а именно на данный момент- «Спартак»), ни сборные России не примут участия в международных турнирах. Но при этом официальной информации о будущем стыковых матчей не было — это подтвердил и пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский, который написал в «твиттере», что федерация не получала никаких писем на этот счёт.
Молчание ФИФА сейчас может ничего не значить. Возможен вариант, что организация объявит о выходе Польши в финал стыков после того, как состоится матч Чехия-Швеция. Вполне вероятно, что сейчас чиновники ФИФА просто взяли паузу. В подтверждение — сообщение польского издания Przegląd Sportowy. Со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе, оно сообщало, что ФИФА не рассматривает вариант замены сборной России. Это значит, что Польша автоматически выходит в финал стыков.
ФИФА находится под колоссальным давлением, как и большинство мировых компаний, которые сейчас одна за другой уходят из России. Об этом в том числе говорит тот факт, что организация за сутки поменяла своё решение: сначала разрешила сборной России участвовать под нейтральным флагом, под другим названием и без гимна, а потом объявила о тотальном отстранении. За сутки от заявления, что «Спорт должен оставаться ориентиром мира и надежды», мы пришли к «Надеемся, что футбол снова станет ориентиром единства и мира». Так что российским болельщиком остаётся только надеяться.
Полина Куимова