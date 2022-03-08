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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Daily Mail: стыковой матч Украины с Шотландией перенесён

Полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира — 2022 Шотландия — Украина перенесён, информирует Daily Mail.

Украина
ШотландияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Официально о новой дате проведения матча будет объявлено в ближайшие два дня. Изначально игра должна была состояться 24 марта в Глазго (Шотландия), однако из-за ситуации на Украине было принято решение перенести матч с участием футбольной сборной этой страны.

Напомним, победитель пары Шотландия — Украина встретится в финальном стыковом матче с победителем противостояния Уэльса и Австрии.

Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Соперником россиян должна была стать сборная Польши, а победитель пары встретился бы в финале с победителем пары Швеция — Чехия. Однако недавно УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров. Такие санкции обусловлены военной спецоперацией, которую Россия проводит на территории Украины.

Стыковые матчи ЧМ должны состояться весной. Основной этап чемпионата мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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