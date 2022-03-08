Польша автоматически вышла в финал «стыков» ЧМ после отстранения России

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 февраля опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

«После решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с исполкомом УЕФА, отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления, бюро оргкомитета ФИФА приняло решение о том, что сборная Польши выходит в финал пути B, который запланирован на 29 марта 2022 года, в котором она встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии», — говорится в заявлении.