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8 марта, источник: Спорт РИА Новости

Польша автоматически вышла в финал «стыков» ЧМ после отстранения России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сборная Польши сыграет в финале стыкового отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола.

Польша
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 февраля опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

«После решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с исполкомом УЕФА, отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления, бюро оргкомитета ФИФА приняло решение о том, что сборная Польши выходит в финал пути B, который запланирован на 29 марта 2022 года, в котором она встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии», — говорится в заявлении.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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