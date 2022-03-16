С нами не играют. Что потерял российский спорт из-за международных санкций

Самая заметная российская спортивная жертва санкций — в силу хотя бы популярности вида — это, конечно, футбол, и, оценивая нанесенный ему ущерб, нельзя акцентировать внимание исключительно на перспективе краткосрочной, хотя важна и она. Под ней, разумеется, имеется в виду прежде всего венчающий нынешний год чемпионат мира в Катаре.
Лукавством было бы утверждать, что Международная федерация футбола (FIFA), решение которой Российский футбольный союз (РФС) пытается оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS), отстраняя сборную России от официальных матчей, именно лишила ее мирового первенства. Строго говоря, она лишила ее шанса отобраться на него через мартовские стыковые матчи с непростыми соперниками — поляками, а затем победителем шведско-чешской пары.
Но факт, что благодаря показателям отечественных футболистов в прошлогодней квалификации и жеребьевке, согласно которой обе встречи мини-турнира они должны были проводить на своем поле, это был шанс не такой уж маленький. Сборная России, какими бы скромными ни были ее достижения, зарекомендовала себя «домашней» командой, в последние годы на родных стадионах если и проигрывающей, то исключительно грандам — уругвайцам, бельгийцам, а иногда с грандами справляющейся, как справилась с испанцами на чемпионате мира 2018 года. А поляки и шведы с чехами — это все же оппоненты не из категории безусловно топовых.
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Но, не исключено, еще неприятнее взгляд в перспективы более отдаленные.
Если санкции распространятся и на следующий сезон, даже после их снятия сборная России и российские клубы, отцепленные от еврокубков, окажутся в незавидном положении.
Сборной это касается в меньшей степени. Потеря позиций в рейтингах (в основном из них — рейтинге FIFA — она сейчас на 35-й строчке) скажется на «посеве» перед проведением жеребьевок квалификаций и финальных стадий крупнейших турниров. А очутившись в нижней «корзине», можно получить такой набор соперников, что и попадание, как во время катарской кампании, в стыки со второй позиции в группе будет чудом.
С клубами все еще очевиднее. Еврокубковое представительство стран определяется таблицей коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Постоянные осечки клубов из России на стыке прошлого и нынешнего десятилетий уже опустили ее в хвост первой десятки.
Пропуск очередного сезона грозит падением совсем катастрофическим — за пределы топ-15, что будет означать скромнейшую, из четырех клубов вместо пяти, еврокубковую квоту с единственной командой в Лиге чемпионов, которой к тому же придется прорываться в групповой этап через квалификацию. А до 16-й строчки, на которой Чехия, на данный момент, между прочим, меньше семи баллов — дистанция не то чтобы космическая. И летом из рейтинга России исчезнет прекрасный показатель пока учитывающегося сезона, завершившегося весной 2018 года. Тогда делегированные ей в еврокубки клубы набрали 12,600 балла — сумма на уровне лиг «большой пятерки».
Хотя тех, кто отвечает за российский футбол, надо полагать, куда больше таких цифр волнуют вопросы, связанные с тем, насколько будет велик интерес к нему после «изолирования» со стороны инвесторов, спонсоров и уже покидающих чемпионат страны иностранных игроков и тренеров, без которых его уровень обречен просесть. Впрочем, все это актуально и для остальных игровых видов.
Пользующийся, как и футбол, колоссальной востребованностью в России хоккей понес две болезненные потери. Первая — это взрослый чемпионат мира, стартующий 13 мая в Финляндии, из числа участников которого Международная федерация хоккея (IIHF) российскую сборную исключила, лишив ее неплохой возможности побороться за престижный титул, только что упущенный на пекинской Олимпиаде из-за поражения в финале от финнов. На мировое первенство российская команда могла собрать очень яркий состав, куда ярче олимпийского.
Расписание сезона в НХЛ предполагает, что по крайней мере первый раунд Кубка Стэнли к открытию чемпионата мира завершится. И это сулило бы традиционное усиление российской сборной большим отрядом игроков из североамериканской лиги, которые могли бы сдобрить хлеставшие через край на Олимпиаде энергетику и трудолюбие приличной порцией креативности и эффективности, с которыми в Пекине, наоборот, наблюдался жуткий дефицит. А российских игроков в классном тонусе, на пике в этом сезоне в НХЛ немало — Александр Овечкин и Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин и Артемий Панарин, Никита Кучеров и Андрей Василевский, Евгений Малкин и Сергей Бобровский. К тому же есть ощущение, что сформированный осенью 2021 года тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым в силу своего богатого североамериканского бэкграунда в принципе был гораздо больше заточен под работу со звездами, чем с просто крепкими хоккеистами из КХЛ.
Вторая хоккейная потеря — молодежный чемпионат мира, который готовились принять Омск и Новосибирск, центральный спортивный аттракцион новогодних каникул. Его у России отняли. Фактор своей площадки мог здорово облегчить российской сборной прорыв к считающемуся чрезвычайно ценным золоту, до которого она не добиралась давным-давно — с 2011 года.
Удар санкций по российскому баскетболу так же, как и в случае с футболом, затронул и национальные команды, и клубы. До сборной мужской он долетел в тот момент, когда в разгаре была отборочная кампания к чемпионату мира: он состоится в 2023 году в трех странах — Японии, Филиппинах и Индонезии. И кампания складывалась для нее очень удачно.
С новым тренером Зораном Лукичем на предпоследнем этапе квалификации сборная России смотрелась симпатично и выиграла три стартовых матча из трех, уже в первом круге группового этапа обеспечив себе попадание в этап заключительный: на нем, чтобы проникнуть на мировое первенство, нужно занимать место не ниже третьего в группе из шести команд. Более того, регламент Международной федерации баскетбола (FIBA) «переносил» в него очки, добытые в предыдущем раунде, что только улучшало расклад для россиян.
До сборной женской удар долетел уже после того, как она преодолела сложный отбор на свой чемпионат мира — он будет проходить осенью в Австралии. До ведущих клубов — перед финишным отрезком регулярного чемпионата Евролиги. К нему все три российских команды — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС — подошли, находясь внутри топ-восьмерки, то есть в «зоне play-off», а их форма наводила на мысль, что они мимо четвертьфинала не проскочат. Какой-то из этих клубов наверняка принял бы участие в борьбе за трофей в «Финале четырех». А в баскетболе связь клубных ресурсов с международными турнирами еще плотнее, чем в футболе. И пример российского флагмана ЦСКА, столкнувшегося сразу же после применения санкций с массовым отъездом легионеров, формировавших его могучее ядро, был тому идеальным доказательством.
Выбор основной потери среди соревнований, отнятых у России, прост — разумеется, мужской чемпионат мира по волейболу. На помойку оказались выброшены сотни миллионов рублей, потраченных за три года подготовки к нему, и куча интересных идей насчет того, как в десяти городах, разбросанных на гигантском пространстве от Балтики до Сибири, можно принять в августе и сентябре первое в истории страны домашнее первенство по имеющему широчайшую географию виду спорта.
А еще на помойку были выброшены мечты о том, как не выпадающая из элиты ни на сезон российская сборная, успевшая выиграть все существующие в волейболе титулы — олимпийский, континентальные, за победу в Кубке мира, Мировой лиге и Лиге наций, — выигрывает наконец и тот единственный, что от нее каким-то образом до сих пор ускользал. А охота за ним представлялась занятием перспективным: свои трибуны плюс классный, в самом соку состав, который летом прошлого года жестоко бил всех конкурентов на Олимпиаде в Токио, прежде чем, уже подобравшись вплотную к триумфу, уступить на тай-брейке финального матча французам.
Одновременно российские поклонники волейбола остались без наиболее вкусной части международного клубного сезона. На эту неделю назначены ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Но проскочившие в эту стадию два российских клуба, московское «Динамо» и петербургский «Зенит», пропустили дальше своих соперников — польскую «Заксу» и итальянскую «Перуджу» — без борьбы. Как пропустил в финал второго по значимости еврокубка — Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) — «Монцу» из Италии «Зенит» казанский, притом что сам находился там в решающей игре, одной ногой. В текущем розыгрыше Кубка CEV он выиграл все девять матчей, включая первый полуфинальный.
Пока российские фигуристы совершенно точно остались без одного, но зато весьма значимого старта — чемпионата мира, который в конце марта пройдет во французском Монпелье. Очевидно, что там у россиян, которые на пекинской Олимпиаде выступили весьма успешно, были бы шансы завоевать медали как минимум в трех дисциплинах из четырех.
Сильнее остальных пострадали, пожалуй, спортсменки, выступающие в женском одиночном катании. И речь идет не столько о Камиле Валиевой, которая в Пекине превратилась в героиню допинг-скандала и на мировом первенстве вряд ли бы выступала, сколько о двух других — 17-летних Анне Щербаковой и Александре Трусовой, золотой и серебряной медалистках Олимпиады в личном турнире. Дело в том, что именно эти спортсменки, первыми начавшие исполнять четверные прыжки и открывшие таким образом в фигурном катании новую эру, уже недосчитались многих титулов. Из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира 2020 года, на котором они вместе с Аленой Косторной, судя по всему, разыграли бы между собой весь комплект наград. В следующем сезоне не состоялся чемпионат Европы, минувшей осенью и все по той же причине — финал престижной серии Гран-при. Если учесть, что спортивный век у фигуристок, которые на взрослом уровне отрабатывают олимпийский цикл, а затем чаще всего прекращают выступать, очень короток, то каждый отмененный старт для них — потеря весомая и тяжелая.
Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то лишатся отечественные фигуристы, похоже, и будущей серии Гран-при. Значимость этой серии высока как раз по той причине, что она занимает всю первую половину сезона. Если российских фигуристов не допустят до участия, то они на три месяца — с октября по декабрь, когда надо накатывать программы перед главными турнирами — гарантированно останутся без какой-либо соревновательной практики.
Не менее хлесткую пощечину получила и отечественная биатлонная сборная, которая, впрочем, сама отчасти усугубила собственное положение. В текущем сезоне российским биатлонистам оставалось провести три этапа Кубка мира — в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Хольменколлене. И Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил россиянам продолжить выступление, но в качестве нейтральных атлетов — как, например, это разрешают сейчас на шахматных, теннисных или боксерских турнирах.
Однако Союз биатлонистов России (СБР) условия IBU принимать не захотел, назвав решение головной структуры «неправомерным», «необоснованным» и «категорически неприемлемым».
Теперь российская сборная точно потеряет, выпав из первой пятерки Кубка наций, командного зачета Кубка мира, жизненно необходимую ей полную квоту в шесть участников гонки на следующий сезон. Причем как у мужчин, так и у женщин. Расширенная квота важна из-за того, что она позволяет по ходу сезона постоянно тестировать спортсменов, привлекать к основе новичков, резервистов. А кадровая ситуация в российском биатлоне просто кричит о нужности таких проверок.
Благодаря во многом возможностям, которые дает такая квота, на Олимпийские игры в Пекин, например, полетел Максим Цветков. В Китае Цветков, лишь в январе прорвавшийся в основной состав, выступил стабильнее всех своих соотечественников. В индивидуальной гонке и спринте он финишировал четвертым, а безупречно справившись со своим этапом, помог российской команде взять бронзу в эстафете.
На лето 2022 года с лета 2021-го из-за перетряхнувшей весь спортивный календарь пандемии коронавируса был перенесен главный турнир по «королевскому» олимпийскому жанру. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в июле в американском городе Юджин, а санкции отвечающей за этот вид международной федерации — World Athletics — оставили его без сборной России, и до нынешнего кризиса настрадавшейся по полной программе.
Страдания, как известно, были вызваны кризисом допинговым, из-за которого уже несколько лет российские легкоатлеты вынуждены не просто ездить на состязания в нейтральном статусе, а еще и всякий раз с трудом, через процедуру лицензирования доказывать, что достойны хотя бы его, временами после очередного ЧП теряя и такую возможность, как это было перед Олимпиадой в Токио. Но несмотря на долгий период сплошных мучений, отечественная легкая атлетика все же сохранила кое-какую мощь и набор звезд, каким бы скромным он ни выглядел по прежним меркам. А среди этих звезд есть звезда выдающегося масштаба — обладательница олимпийского золота в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чье сражение с украинскими прыгуньями за четвертую в карьере победу на мировых первенствах могло бы превратиться в хит американских состязаний. Но нынче Ласицкене, как и остальным российским лидерам, остается умолять открытым письмом Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) как-то повлиять на World Athletics, чтобы та разрешила им участвовать в чемпионате мира. Без особой, надо полагать, надежды на положительный результат.
Решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении российских атлетов задело сразу два смежных вида, в которых сборная России сохраняет топовый статус. Чемпионат мира по художественной гимнастике (в сентябре его примет София) мог стать турниром, обреченным на повышенное внимание из-за участия в нем 18-кратной чемпионки мира из России Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам.
Их противостояние вызвало бы, вероятно, интерес даже у тех, кто за художественной гимнастикой пристально не следит — из-за приключившейся на летних Олимпийских играх в Токио громкой истории. Тогда победительницей сенсационно стала Ашрам, которая выступила с грубой ошибкой — потерей ленты. Аверина же, лидировавшая весь цикл и считавшаяся главной, да по большому счету единственной претенденткой на золото, обошлась без видимых огрехов, но финишировала только второй. Оспорить результаты у российской стороны, неоднократно обвинившей судей в ангажированности, так и не вышло.
После Олимпиады, закончившейся для российской гимнастки трагедией и слезами, Ашрам и Аверина на главных стартах не пересекались. Постолимпийский чемпионат мира 2021 года Линой Ашрам пропустила, сославшись на «профессиональные соображения». Дина Аверина царила на нем в отсутствие оппонентки.
Их схватка в Софии могла бы расставить точки над i, а заодно и продемонстрировать, как изменилось восприятие судьями их программ после Олимпиады. А дополнительную интригу состязаниям придало бы участие в них еще одной российской гимнастки — 17-летней Лалы Крамаренко, которая только-только вышла из юниоров, но уже, будучи великолепно технически подкованной, способна потеснить элиту.
Российские спортивные гимнасты тоже, похоже, потеряют чемпионат мира. Он пройдет примерно в те же сроки, что и первенство по художественной гимнастике, в Ливерпуле. Отечественная команда, представленная звездами токийской Олимпиады Никитой Нагорным и Артуром Далалояном, а также Ангелиной Мельниковой, могла побороться за золотые медали как на отдельных снарядах, так и в индивидуальном и командном многоборье. К Нагорному и Далалояну, несмотря на солидный для вида возраст — им обоим уже по 25 лет — и несчетное количество травм, решившим остаться на еще один олимпийский цикл, в Ливерпуле, вероятно, присоединились бы, чтобы заявить о себе на международной арене, и менее опытные атлеты из новой генерации. Их в сборной довольно много.
Авторы: Алексей Доспехов, Екатерина Ремизова