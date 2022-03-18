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14:25 (мск), источник: ТАСС

CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в турнирах организации

ТАСС 18 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Источник: РИА "Новости"

CAS отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в ускоренной процедуре рассмотрения дела. Такое же решение суд принял ранее, оставив в силе санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, сборная России не сыграет с командой Польши в стыковом матче отбора к чемпионату мира в Катаре, встреча изначально должна была пройти 24 марта в Москве. В случае победы россиянам предстояло 29 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Швеция — Чехия.

Сборная России с 21 по 27 марта проведет тренировочные сборы. Расписание товарищеских матчей прорабатывается и будет опубликовано позднее.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения.

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