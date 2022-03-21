CAS отказал в переносе стыков квалификации ЧМ с участием сборной России

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — говорится в заявлении РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. РФС подал в CAS апелляции на решения бюро совета ФИФА и исполнительного комитета УЕФА.

Позднее стало известно, что суд отказал РФС в просьбе об ускоренном порядке рассмотрения дела. 15 марта CAS отказал РФС в просьбе о приостановке действия запрета на участие российских футбольных клубов и сборных в турнирах УЕФА. 18 марта CAS отказал РФС в просьбе о приостановке действия запрета ФИФА на участие российских сборных в турнирах под эгидой организации до полного обжалования решения.