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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS отказал в переносе стыков квалификации ЧМ с участием сборной России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС) о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с участием сборной России на более поздний срок, об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — говорится в заявлении РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. РФС подал в CAS апелляции на решения бюро совета ФИФА и исполнительного комитета УЕФА.

Позднее стало известно, что суд отказал РФС в просьбе об ускоренном порядке рассмотрения дела. 15 марта CAS отказал РФС в просьбе о приостановке действия запрета на участие российских футбольных клубов и сборных в турнирах УЕФА. 18 марта CAS отказал РФС в просьбе о приостановке действия запрета ФИФА на участие российских сборных в турнирах под эгидой организации до полного обжалования решения.

Сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть ЧМ-2022. Финал мини-турнира пройдет 29 марта. Его победитель выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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