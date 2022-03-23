Бельерин: Россию отстранили от ЧМ за то, что другие делали годами. Про Палестину молчали

«Мне кажется, мы обращаем большее внимание к этой военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. “Чемпионата”), чем к другим. Не знаю, потому ли, что эти люди больше похожи на нас, или потому, что конфликт может непосредственно повлиять на нас на экономическом уровне, а также из-за притока беженцев.



Все молчали, когда была война в Палестине. То же самое с Йеменом и Ираком… А Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами. Всё, что происходит, представляется мне проявлением расизма. Жизни теряются во многих конфликтах, а мы придаём значение только тем, которые недалеко от нас», — цитирует Бельерина Marca со ссылкой на La Media Inglesa.