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00:49 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии второй раз подряд не отобралась на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 25 марта. Сборная Италии со счетом 0:1 проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Палермо.

Италия
Северная МакедонияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитым мячом в добавленное ко второму тайму время отметился Александр Трайковски.

Сборная Италии заняла второе место в группе С отборочного турнира. Первыми стали швейцарцы.

Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира. Дважды команда выигрывала серебряные медали, один раз бронзовые. Итальянская сборная, которая является действующим чемпионом Европы, также не квалифицировалась на мировое первенство 2018 года в России. Действующие чемпионы Европы не отобрались на чемпионат мира впервые с 2006 года, когда в турнире в Германии не участвовала сборная Греции, выигравшая Евро-2004.

Команда Северной Македонии в финале плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира сыграет с командой Португалии, которая со счетом 3:1 обыграла турецких футболистов. Встреча пройдет 29 марта в Порту.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На турнир уже отобрались команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии, а также сборная Катара в качестве страны, принимающей турнир.

Италия
0:1
Первый тайм: 0:0
Северная Македония
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