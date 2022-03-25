Сборная Италии второй раз подряд не отобралась на чемпионат мира по футболу

Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира. Дважды команда выигрывала серебряные медали, один раз бронзовые. Итальянская сборная, которая является действующим чемпионом Европы, также не квалифицировалась на мировое первенство 2018 года в России. Действующие чемпионы Европы не отобрались на чемпионат мира впервые с 2006 года, когда в турнире в Германии не участвовала сборная Греции, выигравшая Евро-2004.