Сборная Швеции по футболу вышла в финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира

Единственный мяч на 110-й минуте встречи забил Робин Куайсон.

В решающем матче за попадание на чемпионат мира шведы 29 марта сыграют в гостях против команды Польши, которая без борьбы вышли в финал. Изначально поляки в полуфинале должны были сыграть со сборной России 24 марта в Москве. Однако 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В другом матче отбора на чемпионат мира сборная Уэльса победила команду Австрии (2:1) и также пробилась в решающий раунд плей-офф. В нем валлийцы сыграют с победителем матча между шотландцами и украинцами, которые изначально должны были встретиться 24 марта. Однако Украинская ассоциация футбола попросила перенести матч из-за невозможности организовать поездку и тренировки национальной команды. 8 марта ФИФА одобрила эту просьбу, перенеся матч на июнь.