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13:49 (мск), источник: Sports.Ru

Английский журналист Уайт призвал Шотландию и Уэльс отдать Украине путевку на ЧМ-2022

Английский журналист считает, что Уэльс и Шотландия должны отдать Украине путевку на ЧМ-2022. С такой идеей выступил автор газеты The Telegraph Джим Уайт в своей колонке.

Украина
Шотландия
УэльсОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Шотландия должна сыграть с украинцами в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022. Уэльс встретится с победителем этой пары.

«Уэльс и Шотландия должны отойти в сторону и позволить Украине поехать на чемпионат мира, как бы тяжело это ни было. Увидеть сборную Украины в Катаре сейчас желают все. Если бы Шотландия и Уэльс помогли им в этом, то заслужили бы огромное уважение и благодарность. Украина в Катаре — это то, чего сейчас жаждут все. Это проблема для Уэльса и Шотландии. Возможно, если бы обе команды пропустили Украину и позволили бы ей пройти квалификацию автоматически, то это стало бы самым мудрым решением.

Это имело бы большее значение, чем просто сигнал о добродетели. Это стало бы правильным и содержательным заявлением о поддержке. Если бы Уэльс и Шотландия остались в стороне, то это было бы одним из самых впечатляющих решений в истории спорта. Пожертвовать своими целями и амбициями ради поддержки кого-то другого… Это вызвало бы искреннее и настоящее уважение. Куда большее уважение, чем проход на ЧМ, где они не выйдут из группы», — написал журналист.

Ранее идею о том, чтобы допустить Украину на ЧМ-2022 без стыковых матчей, поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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