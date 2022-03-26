Английский журналист Уайт призвал Шотландию и Уэльс отдать Украине путевку на ЧМ-2022

«Уэльс и Шотландия должны отойти в сторону и позволить Украине поехать на чемпионат мира, как бы тяжело это ни было. Увидеть сборную Украины в Катаре сейчас желают все. Если бы Шотландия и Уэльс помогли им в этом, то заслужили бы огромное уважение и благодарность. Украина в Катаре — это то, чего сейчас жаждут все. Это проблема для Уэльса и Шотландии. Возможно, если бы обе команды пропустили Украину и позволили бы ей пройти квалификацию автоматически, то это стало бы самым мудрым решением.



Это имело бы большее значение, чем просто сигнал о добродетели. Это стало бы правильным и содержательным заявлением о поддержке. Если бы Уэльс и Шотландия остались в стороне, то это было бы одним из самых впечатляющих решений в истории спорта. Пожертвовать своими целями и амбициями ради поддержки кого-то другого… Это вызвало бы искреннее и настоящее уважение. Куда большее уважение, чем проход на ЧМ, где они не выйдут из группы», — написал журналист.