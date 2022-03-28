Сборная Канады сыграет на чемпионате мира по футболу впервые с 1986 года
Канадцы обеспечили себе путевку на турнир после победы над командой Ямайки со счетом 4:0.
Канадцы обеспечили себе путевку на турнир после победы над командой Ямайки со счетом 4:0.
ТАСС, 28 марта. Сборная Канады со счетом 4:0 обыграла команду Ямайки в матче 13-го тура североамериканского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в Торонто.
Забитыми мячами отметились Кайл Ларин (13-я минута), Тейджон Бьюкенен (44) и Джуниор Хойлетт (83). Автогол на счету защитника сборной Ямайки Адриана Мариаппы (88).
По итогам североамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят три лучшие команды, а сборная, занявшая четвертое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителем зоны Океании, где в финальном матче отбора 30 марта встретятся команды Новой Зеландии и Соломоновых Островов. Канадцы набрали 28 очков и возглавляют турнирную таблицу, команда не опустится ниже третьего места.
Сборная Канады участвовала в финальной части чемпионата мира один раз — в 1986 году, проиграв все три матча на групповом этапе.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На турнир ранее отобрались команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Уругвая, Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии, а также сборная Катара в качестве страны, принимающей турнир.