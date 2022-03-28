Сборная Канады сыграет на чемпионате мира по футболу впервые с 1986 года

ТАСС, 28 марта. Сборная Канады со счетом 4:0 обыграла команду Ямайки в матче 13-го тура североамериканского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в Торонто.

Забитыми мячами отметились Кайл Ларин (13-я минута), Тейджон Бьюкенен (44) и Джуниор Хойлетт (83). Автогол на счету защитника сборной Ямайки Адриана Мариаппы (88).

По итогам североамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят три лучшие команды, а сборная, занявшая четвертое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителем зоны Океании, где в финальном матче отбора 30 марта встретятся команды Новой Зеландии и Соломоновых Островов. Канадцы набрали 28 очков и возглавляют турнирную таблицу, команда не опустится ниже третьего места.

Сборная Канады участвовала в финальной части чемпионата мира один раз — в 1986 году, проиграв все три матча на групповом этапе.