Сборная Канады обыграла Ямайку и во второй раз в истории вышла на чемпионат мира

После этого матча Канада с 28 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, гарантировав себе участие в чемпионате мира-2022. Ямайка с 8 очками — на седьмой строчке.

Канада примет участие в чемпионате мира во второй раз в своей истории. Единственный раз Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, заняв последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.