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01:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Канады обыграла Ямайку и во второй раз в истории вышла на чемпионат мира

Сборная Канады в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Ямайку со счетом 4:0.

Канада
ЯмайкаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Отличились Кайл Ларин, Тейджон Бьюкенен, Джуниор Хойлетт и Адриан Мариаппа, который забил в свои ворота.

После этого матча Канада с 28 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, гарантировав себе участие в чемпионате мира-2022. Ямайка с 8 очками — на седьмой строчке.

Канада примет участие в чемпионате мира во второй раз в своей истории. Единственный раз Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, заняв последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.

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