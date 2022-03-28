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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конфуз игроков США перед фанатами: они раньше времени отметили выход на ЧМ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Игроки сборной США преждевременно отпраздновали выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года после победы над командой Панамы в отборочном турнире зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), сообщает Daily Mail.

США
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Источник: Reuters

Встреча в Орландо завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля, у которых хет-трик оформил игрок «Челси» Кристиан Пулишич.

По данным газеты, после матча американцы развернули перед болельщиками баннер с надписью «Квалифицировались», хотя соперники по отборочной группе еще имеют математические шансы опередить команду США. Позднее игроки признали свою ошибку.

Перед последним туром отборочных соревнований американцы набрали 25 очков и идут вторыми. Столько же очков у мексиканцев, лидируют в группе канадцы (28), на четвертом месте располагается сборная Коста-Рики (22). Напрямую путевки на чемпионат мира получат первые три команды, четвертой придется участвовать в стыковых матчах.

Сборная США опустится на четвертое место, если 30 марта проиграет команде Коста-Рики с разницей в шесть или более мячей.

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