Конфуз игроков США перед фанатами: они раньше времени отметили выход на ЧМ

Встреча в Орландо завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля, у которых хет-трик оформил игрок «Челси» Кристиан Пулишич.

По данным газеты, после матча американцы развернули перед болельщиками баннер с надписью «Квалифицировались», хотя соперники по отборочной группе еще имеют математические шансы опередить команду США. Позднее игроки признали свою ошибку.

Перед последним туром отборочных соревнований американцы набрали 25 очков и идут вторыми. Столько же очков у мексиканцев, лидируют в группе канадцы (28), на четвертом месте располагается сборная Коста-Рики (22). Напрямую путевки на чемпионат мира получат первые три команды, четвертой придется участвовать в стыковых матчах.