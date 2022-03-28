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17:33 (мск), источник: Sports.Ru

Россию могут отстранить на 2 года или бессрочно. РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию после бана

Нобель Арустамян рассказал о перспективах российских команд на международном уровне.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Главное для российского футбола событие на этой неделе — заседание конгресса ФИФА в Дохе. Его итоги могут оказать влияние в проекции нескольких ближайших лет, а то и десятилетий. Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. Ближайшее заседание — в этот четверг, 31 марта. На нем будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. При этом еще пару недель назад казалось, что ФИФА в целом не включит тему России в повестку дня ближайшего заседания — в международной федерации хотела отсрочки по крайней мере до лета.

Правда, тот или иной вопрос может поднять и кто-то из делегатов. Несколько футбольных ассоциаций из европейских стран призвали к тому, чтобы все-таки обсудить судьбу РФС уже в конце марта. Как бы ни уходил от темы ФИФА, эти федерации настаивали на своем. Еще раз обращу внимание на позицию ФИФА — относительно спокойную по сравнению с другими спортивными федерациями. В ФИФА скорее стремились сглаживать углы и отложить вопрос. Возьмем тему со стыковыми матчами ЧМ-2022. До последнего не исключалось, что их перенесут или проведут на нейтральном поле. Только когда все участники (Польша, Швеция, Чехия) отказались играть с Россией где бы то ни было, ФИФА пришлось исключить сборную из борьбы за попадание в Катар.

Вот и сейчас международная федерация пыталась отложить вопрос. И все-таки он будет затронут. К слову, все еще неясно, будет ли делегация от РФС присутствовать в Дохе. Но в любом случае вероятность того, что вопрос о членстве РФС конгресс рассмотрит, максимальная.

Что ждет Россию? Вижу два варианта, о которых говорят в кулуарах. Легкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания. Или бессрочная приостановка членства РФС. Только через неопределенное время Россия может вернуться к вопросу о своем статусе. Какой выход из ситуации? Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

Яркий пример такого трансфера — Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии — нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии. Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств — матчи между с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых. Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути — в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет. А пока вероятность серьезных санкций в отношении российского футбола предельно высока», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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