УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают за исключение России из ФИФА, Азия и Африка — за приостановку членства. Запрет на трансферы и международные матчи будет в любом случае

В Международной федерации футбола решают, стоит ли приостановить членство Российского футбольного союза или исключить его из организации.
По информации «Матч ТВ», к приостановке членства России склоняются президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола. За исключение могу выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Разница между двумя наказаниями — в значительно более сложном процессе восстановления федерации в случае исключения. Запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу в обоих случаях.
На данный момент никто из представителей РФС на конгресс ФИФА не аккредитован.