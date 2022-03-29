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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Расслабляться нельзя, или почему не стоит списывать со счетов Молдову

Уже сегодня, 29 марта, национальная сборная Казахстана по футболу в Нур-Султане сыграет ответный стыковой матч Лиги наций с командой Молдовы. После выездной победы болельщики казахстанской дружины чувствуют себя более комфортно и ждут окончательной виктории в родных стенах. Однако корреспондент Vesti.kz считает, что списывать со счетов молдаван ни в коем случае нельзя. О том, почему это так — читайте в нашем материале.

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Источник: AFP 2022

Первая встреча прошла 24 марта в Молдове, и тогда подопечным Андрея Карповича удалось одержать волевую победу со счетом 2:1. Теперь в ответной встрече команде достаточно не проиграть, чтобы сохранить себе место в дивизионе С Лиги наций.

Терять соперникам нечего

Молдавские футболисты разочаровали собственных фанатов в домашней игре. Они вели в счете, но не сумели удержать преимущество. В это время, когда многие уже перестали верить в команду, у игроков может открыться второе дыхание, чтобы доказать всем, что они не правы.

Осторожничать гостям теперь не придется, ведь первая игра уже позади, и остаются финальные 90 минут. Спортивная злость и желание сотворить камбэк — все это будет дополнительным стимулятором для сборной Молдовы.

Цифры первого матча

По итогам первой игры молдаване в четыре раза перебили казахстанцев — 24 удара против шести (6:2 — по ударам в створ). Давления со стороны соперников было больше, и можно понять, насколько поражение стало горьким для молдавских болельщиков.

Вывод здесь кроется в плохой реализации моментов со стороны оппонентов. И если сегодня прицел гостей будет настроен правильно, то уже болельщикам на «Астана Арене» может стать очень некомфортно.

Многие говорили, что счет в первом матче был не по игре и, наверное, так и есть. Но в футболе все решают именно окончательные цифры на табло.

Отсутствие домашних побед

Нужно максимально ответственно подойти к ответной встрече даже при положительном счете первой игры. Особенно при учете статистики последних лет. Национальная сборная Казахстана давненько не выигрывала дома в официальных матчах — аж с июня 2019-го, когда была повержена «грозная» дружина из Сан-Марино.

Любопытно, но команда Молдовы на выезде не побеждала вовсе с ноября 2018 года. Как ни странно, тогда молдавская команда также обыграла Сан-Марино, а случилось это в первый год проведения Лиги наций.

Серия из матчей с пропущенными голами

К сожалению, сборная Казахстана уже на протяжении 12 официальных матчей подряд не может сыграть «на ноль». Последний матч без пропущенных мячей состоялся в октябре 2020 года, когда в Алматы команда сыграла вничью с Албанией — 0:0. Поэтому у молдаван должна быть надежда как минимум на один гол.

Несмотря на статистику и не самые лучшие факторы, будем надеяться, что сегодня национальная сборная Казахстана покажет свою лучшую игру. Болельщики заждались домашних побед, уверенной игры первым номером и триумфального настроения после финального свистка.

Игра пройдет в 20:00. В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport.

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