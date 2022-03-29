Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов
Среди них полно экзотических. Про некоторые из этих стран вы даже могли не знать.
Среди них полно экзотических. Про некоторые из этих стран вы даже могли не знать.
Сборная России точно не сыграет на ЧМ-2022. ФИФА отстранила нашу страну от участия в турнирах под своей эгидой. И это далеко не первый подобный случай в истории. А кого ещё банили футбольные власти?
Первыми были испанцы. Летом 1936 года в стране вспыхнула гражданская война, растянувшаяся на три года. Из-за неё Испания не смогла выступить на ЧМ-1938. Тут версии расходятся: то ли ФИФА отстранила испанцев от турнира, то ли они сами отказались. Так или иначе, чемпионат мира во Франции прошёл без Испании.
ЧМ-1938 вообще получился странным. На турнир приехало всего 15 участников. Победителем во второй раз подряд стала Италия, а через год началась мировая война. Следующего чемпионата мира пришлось ждать более 10 лет.
ЧМ-1950 прошёл уже без немцев и японцев. ФИФА отстранила эти страны от участия в турнире, и причина понятна — их агрессия во Второй мировой войне. Известно, что на решение футбольных чиновников повлияла ООН, которая была образована в 1945-м, после окончания войны.
Многие страны не решились проводить турнир и предпочли направить деньги на восстановление инфраструктуры, поэтому ФИФА с трудом нашла, где провести матчи. В итоге чемпионат мира приняла Бразилия, которая хотела провести его ещё в 1942-м. А завершилось всё второй в истории победой Уругвая. Хозяева турнира заполучили лишь серебро.
Нелепая история. Шанса отобраться на чемпионат мира в 1954 году не получили сразу шесть сборных: Исландия, Боливия, Коста-Рика, Куба, Вьетнам и Индия. А всё потому, что эти страны не соблюли дедлайн подачи заявок.
В том году турнир прошёл в Швейцарии. Чемпионом впервые в истории стала сборная ФРГ. Для немцев ЧМ-1954 стал первым после возвращения в игру.
Ещё один удивительный прецедент. В отборе ЧМ-1958 не приняли участия сборные Южной Кореи и Эфиопии. Принято считать, что эти страны подали заявки последними и были отвергнуты ФИФА для сохранения формата квалификации. В Африке и Азии тогда только появились свои футбольные конфедерации, поэтому отбор у них был один на двоих. А официальной версии просто нет.
Кстати, корейцы и эфиопы оказались не единственными, кто пропустил отбор. Страны из азиатского и африканского регионов одна за другой отказывались участвовать в квалификации по политическим и религиозным причинам. Например, Турция, Индонезия и Судан не захотели играть с Израилем.
К отбору на ЧМ-1966 ФИФА не допустила ЮАР. Причина — политический режим, который притеснял в правах темнокожее население. Страну выкинули из африканской конфедерации. Тогда ЮАР примкнула к Азии, однако ФИФА заблокировала её участие в отборе.
В Африке в той квалификации отметились и другие. Сразу 16 стран решили бойкотировать матчи в знак протеста против нового регламента ФИФА. По замыслу футбольных чиновников лучшая африканская команда вместо прямой путёвки на чемпионат мира должна была играть стыки с победителем азиатского отбора. Несмотря на это, в квалификации выступило рекордное количество участников — целых 70.
Помимо ЮАР, до отбора к ЧМ-1966 не допустили ещё три команды: Гватемалу, Конго и Филиппины. Правда, в этот раз причины были техническими. Гватемала не выдержала сроки, Конго не смогло подать заявку в письменном виде, а Филиппины не выплатили взнос. Бывает и такое!
И снова в центре внимания Африка. До участия в квалификации ЧМ-1970 загадочным образом не допустили Гвинею и ДР Конго. Причины неизвестны. Также в отборе не выступила Албания — тоже неясно почему.
ЧМ-1970 прошёл в Мексике. Третье золото в своей истории взяла сборная Бразилии, в составе которой блистал уже набравшийся опыта Пеле. Король футбола был признан лучшим игроком турнира.
Спустя 12 лет список африканских сборных, не допущенных до чемпионата мира, пополнился. В этот раз отличилась ЦАР. Страна собрала комбо из технических недочётов — опоздала с заявкой и не выплатила взнос.
Следующий чемпионат мира тоже недосчитался одной страны. ФИФА отстранила Иран из-за войны с Ираком. Примечательно, что вторая сторона конфликта не просто приняла участие в отборе, но и пробилась в финальную стадию турнира.
ЧМ-1986, прошедший в Мексике, подарил миру гениальное выступление Диего Марадоны. Аргентинец положил дубль Англии («рука бога» и проход через полполя) и принёс своей стране второй титул в её истории. Разумеется, его признали лучшим игроком турнира.
Да, Мексика пролетела мимо ЧМ-1990, хотя всего за четыре года до этого сама принимала турнир. А всё из-за махинаций. Мексиканцев уличили в сокрытии реального возраста одного из футболистов во время отбора молодёжного ЧМ. Пострадала основная сборная — её отстранили от ЧМ-1990.
Также на турнир не поехала сборная Чили. Команду дисквалифицировали после скандала в решающем матче отбора с Бразилией. При счёте 0:1 вратарь чилийцев Роберто Рохас сделал вид, что пострадал от брошенного с трибуны файера, после чего игру пришлось остановить — команда ушла с поля и отказалась возвращаться. Однако впоследствии выяснилось, что голкипер нанёс себе повреждения самостоятельно с помощью лезвия, спрятанного в перчатке. Мотив понятен — если бы трюк удался полностью, бразильцам грозило бы техническое поражение. Футболиста забанили пожизненно, а «технарь» в итоге получила именно его сборная.
ЧМ-1990 прошёл в Италии, а выиграла его Германия. Это был третий титул для немцев. В финале они одолели Аргентину — в этот раз Марадона свою сборную не спас.
Следующий чемпионат мира проходил в США. А от участия ФИФА отстранила Югославию и Ливию. На территории первых шла война, а вторых обвиняли в поддержке терроризма.
Ну, а чемпионами уже в четвёртый (и не в последний) раз стали бразильцы. Финал, завершившийся неожиданным промахом итальянца Роберто Баджо в серии пенальти, часто вспоминают и сейчас.
Квалификация ЧМ-2002 и сам турнир прошли без подконтрольной Франции южноамериканской страны Гвианы. Сборную не допустили до отбора по финансовым причинам.
Тот чемпионат мира проходил в Японии и Южной Корее. Ну, а блистал на нём уже Феномен Роналдо. Зубастик стал лучшим бомбардиром и отгрузил Германии два мяча в финале. Так бразильцы взяли пятый титул.
Следующего отстранения пришлось ждать целых 12 лет. В квалификации ЧМ-2014 не смог сыграть Бруней — крошечная страна с населением менее полумиллиона человек. Причина такого решения ФИФА: правительство вмешивалось в работу национальной футбольной федерации.
Что было на ЧМ-2014, вы прекрасно помните. Долгожданный четвёртый титул Германии, которая по пути размазала хозяев турнира бразильцев, доведя до слёз целый стадион. Ну и шанс для Месси достичь того же, что и Марадона. Которым Лео не воспользовался.
Вы могли этого не знать, но до квалификации чемпионата мира в России ФИФА не допустила две страны. Индонезию, как и Бруней четырьмя годами ранее, забанили за вмешательство правительства в работу футбольной федерации. А Зимбабве — за то, что главному тренеру команды не выплачивали зарплату на протяжении нескольких месяцев.
ЧМ-2018 завершился триумфом Франции и новой звезды — Килиана Мбаппе. Ну, а лучшим игроком турнира признали Луку Модрича. Спустя несколько месяцев хорват получил «Золотой мяч».
Михаил Рождественский