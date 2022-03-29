Сборные Сенегала и Ганы вышли в финальную часть чемпионата мира 2022 года

Основное и дополнительное время встречи Сенегал — Египет в сенегальском городе Диамниадио завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых автором единственного гола стал Булайе Диа (3-я минута). Первый матч в Каире завершился со счетом 1:0 в пользу египтян, поэтому судьба путевки на мировое первенство решалась в серии пенальти, где сильнее оказались сенегальцы.

Ранее сборная Сенегала по пенальти обыграла команду Египта в финале Кубка Африки 2022 года. Ранее сенегальцы пробивались на чемпионат мира в 2002 и 2018 годах.