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29 марта, источник: Спорт РИА Новости

Сборные Сенегала и Ганы вышли в финальную часть чемпионата мира 2022 года

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборные Сенегала и Ганы по футболу пробились в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре по итогам ответных стыковых матчей квалификации в зоне Африканской конфедерации футбола (CAF).

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Источник: Reuters

Основное и дополнительное время встречи Сенегал — Египет в сенегальском городе Диамниадио завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых автором единственного гола стал Булайе Диа (3-я минута). Первый матч в Каире завершился со счетом 1:0 в пользу египтян, поэтому судьба путевки на мировое первенство решалась в серии пенальти, где сильнее оказались сенегальцы.

Ранее сборная Сенегала по пенальти обыграла команду Египта в финале Кубка Африки 2022 года. Ранее сенегальцы пробивались на чемпионат мира в 2002 и 2018 годах.

В другом стыковом матче сборная Ганы на выезде сыграла вничью с командой Нигерии 1:1 и добыла путевку на мировое первенство благодаря голу на чужом поле. Первая встреча завершилась вничью — 0:0. Нигерийцы пропустят чемпионат мира впервые с 2006 года, для сборной Ганы турнир станет четвертым в истории (2006, 2010, 2014). Четыре года назад команда не попала на турнир в России, уступив путевку египтянам.

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