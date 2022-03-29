Португальцы победили сборную Северной Македонии и вышли на чемпионат мира по футболу

24 марта сборная Португалии в Порту выиграла у команды Турции со счетом 3:1 в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. В другом полуфинале сборная Северной Македонии обыграла в гостях действующего чемпиона Европы команду Италии со счетом 1:0. Итальянская сборная также не квалифицировалась на мировое первенство 2018 года в России.