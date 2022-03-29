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29 марта, источник: ТАСС

Португальцы победили сборную Северной Македонии и вышли на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 29 марта. Сборная Португалии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Северной Македонии в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия).

Португалия
Северная МакедонияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе португальцев дублем отметился Бруну Фернандеш (32-я и 65-я минуты).

24 марта сборная Португалии в Порту выиграла у команды Турции со счетом 3:1 в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. В другом полуфинале сборная Северной Македонии обыграла в гостях действующего чемпиона Европы команду Италии со счетом 1:0. Итальянская сборная также не квалифицировалась на мировое первенство 2018 года в России.

Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году, в финале они обыграли французов (1:0). Победный мяч забил нападающий Эдер.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На турнир уже отобрались команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Уругвая, Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии, Сенегала, Ганы, а также сборная Катара в качестве страны, принимающей турнир.

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