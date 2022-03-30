Польские фанаты скандировали оскорбления в адрес России на матче с Швецией
Болельщики сборной Польши скандировали оскорбления в адрес России во время стыкового матча ЧМ-2022 против Швеции (2:0).
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Болельщики сборной Польши скандировали оскорбления в адрес России во время стыкового матча ЧМ-2022 против Швеции (2:0).
Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», польские фанаты скандировали «Ruska kurwa!» во втором тайме встречи.
Польша должна была сыграть с Россией в полуфинале стыков, но российскую команду отстранили, а поляки вышли в финал. Благодаря победе над Швецией сборная Польши обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2022.