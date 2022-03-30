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11:50 (мск), источник: Sport24

Польские фанаты скандировали оскорбления в адрес России на матче с Швецией

Болельщики сборной Польши скандировали оскорбления в адрес России во время стыкового матча ЧМ-2022 против Швеции (2:0).

Польша
ШвецияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», польские фанаты скандировали «Ruska kurwa!» во втором тайме встречи.

Польша должна была сыграть с Россией в полуфинале стыков, но российскую команду отстранили, а поляки вышли в финал. Благодаря победе над Швецией сборная Польши обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2022.

Польша
2:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
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