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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022

Определились 27 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Отбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Среди европейских сборных на ЧМ-2022 выступят: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.

  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
  • Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
  • Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
  • Северная Америка: Канада.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Это связано с военной спецоперацией, которую проводит Россия на территории Украины.

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