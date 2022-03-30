Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022
Отбор ЧМ: таблица и календарь
Определились 27 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Определились 27 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Среди европейских сборных на ЧМ-2022 выступят: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Это связано с военной спецоперацией, которую проводит Россия на территории Украины.