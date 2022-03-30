Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Это связано с военной спецоперацией, которую проводит Россия на территории Украины.