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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вы мерзкие твари, желаю провала на ЧМ»: ведущий «Матч ТВ» — сборной Польши

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Польша
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Источник: Спорт РИА Новости

«Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, “удачи” вам, вы мерзкие твари», — заявил Анисимов в эфире телеканала.

Накануне сборная Польши обыграла команду Швеции (2:0) в финале стыкового мини-турнира и завоевала путевку на ЧМ-2022. Изначально поляки должны были встретиться в полуфинале с россиянами, однако из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборную России отстранили от участия в стыках ЧМ-2022.

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