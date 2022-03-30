«Вы мерзкие твари, желаю провала на ЧМ»: ведущий «Матч ТВ» — сборной Польши

«Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, “удачи” вам, вы мерзкие твари», — заявил Анисимов в эфире телеканала.