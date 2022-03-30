«Вы мерзкие твари, желаю провала на ЧМ»: ведущий «Матч ТВ» — сборной Польши
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Польша
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, “удачи” вам, вы мерзкие твари», — заявил Анисимов в эфире телеканала.
Накануне сборная Польши обыграла команду Швеции (2:0) в финале стыкового мини-турнира и завоевала путевку на ЧМ-2022. Изначально поляки должны были встретиться в полуфинале с россиянами, однако из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборную России отстранили от участия в стыках ЧМ-2022.